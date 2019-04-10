Son Dakika Haberleri: Omuzuna Saplanan Korkuluk Demiri ile Hastaneye Kaldırıldı

Omuzuna Saplanan Korkuluk Demiri ile Hastaneye Kaldırıldı

19 dakika önce

Samsun'da bir genç, omzuna saplanan korkuluk demiri ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Omuzuna Saplanan Korkuluk Demiri ile Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Samsun'da bir genç, omzuna saplanan korkuluk demiri ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yapılan başarılı operasyonla gencin omzundaki demir çıkarıldı.

Asarcık ilçesi Emirmusa Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Recep Şahin (17), cami çevresindeki korkulukların üzerinden atlarken ayağının kayması sonucu sivri uçlu demir omzuna saplandı. Demir, gencin omzunun arkasından girip ön kısmından çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, demiri keserek genci kurtardı. Genç, omzundaki demirle OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu tarafından yapılan başarılı operasyonla gencin omzundaki demir çıkarıldı.

Yaşadığı olayı anlatan Recep Şahin, "Caminin çevresindeki korkuluğun üzerinden atlarken ayağım kaydı. Korkuluk demiri omzuma saplandı. Demir omzumun arkasından girip önünden çıktı. Babamı aradım. İtfaiyeden yardım istedik. İtfaiye demiri kesti. Hastaneye kaldırıldım" dedi.

"Korkuluk demirleri daha dikkatli yapılmalı"

OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu ise "Hastamızın ayağı kaymış ve korkuluk demiri omzuna saplanmış, arkadan girip önden çıkmış. Geldiğinde demirin ucu dışarıdaydı. Omzuna hasar vermiş. Demiri omzuna zarar vermeden çıkardık. Damar ve sinir problemi olmadan hallettik. Bu korkuluk demirlerinin daha dikkatli yapılması gerekiyor. Sivri uçlu olduklarından böyle vakalar olabiliyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalı" diye konuştu. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:34 Kaynak: İHA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Genç, Samsun, 3. Sayfa
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