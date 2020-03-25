OMV, petrokimya şirketi Borealis'teki hissesini yüzde 75'e çıkardı

Avusturya merkezli enerji şirketi OMV, Avrupa'nın önde gelen petrokimya şirketlerinden Borealis'teki yüzde 36 hissesini 4,68 milyar dolar karşılığında aldığı yüzde 39'luk ek hisseyle yüzde 75'e çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OMV ile Abu Dabi merkezli yatırım şirketi Mubadala, OMV'nin Borealis'in çoğunluk hisselerini almasına yönelik bir anlaşma imzaladı.

Bu kapsamda OMV, Borealis'teki yüzde 36 hissesini, Mubadala'dan 4,68 milyar dolar karşılığında aldığı yüzde 39'luk ek hisseyle yüzde 75'e çıkartarak şirketin hisse çoğunluğuna sahip oldu. Mubadala ise yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen anlaşma kapsamında, şirketteki yüzde 25'lik hissesini koruyacak.

Bu yatırımla OMV, sektörde polyolefin ve baz kimyasal tedariğinde lider sağlayıcı rolünü üstlenecek. Aynı zamanda OMV, Avrupa'daki 1 numaralı etilen ve propilen üreticisi, dünya çapında ise en iyi 10 polimer üreticisinden biri olacak.

Anlaşma kapsamında OMV tarafından 2021'in sonuna kadar 2 milyar avro değerinde bir tasfiye programı uygulanacak. Ayrıca OMV, azaltılmış maliyetler, kolaylaştırılmış operasyonlar ve vergi avantajlarından faydalanarak 2025'in sonuna kadar 700 milyon avro maliyet tasarrufu gerçekleştirmeyi hedefliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen OMV Yönetim Kurulu Başkanı Rainer Seele, yapılan anlaşmanın gelecek stratejilerinin uygulanmasında sadece bir kilometre taşı değil, OMV tarihinin en büyük dönüşümü olacağını vurguladı.

Bu yatırım sayesinde OMV'nin küresel petrol, gaz ve kimyasal üretiminde kullandığı entegre iş modelinin yüksek kaliteli plastik sektörüne doğru büyümesini sağlayacağını kaydeden Seele, "Yapılan anlaşma aynı zamanda, OMV'nin düşük karbonlu geleceğe geçişte yeniden konumlandırması bakımından da önemli rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mubadala Petrol ve Petrokimya Üst Yöneticisi Musabbeh Al Kaabi de Borealis'in sektörün lider bir şirket olduğunu belirterek, "OMV'deki mevcut yüzde 24,9 hissemiz ve Borealis'te sahip olacağımız doğrudan yüzde 25 payla çalışmalarımıza devam edeceğiz. OMV'nin önemli bir hissedarı olarak Borealis'le stratejik olarak güçlü bir uyum sağlayacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Borealis, yaklaşık 6 bin 900 çalışanıyla Viyana'daki merkez ofisi dahil olmak üzere 120'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.