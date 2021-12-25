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OMZU KIRILAN ÇOBAN İÇİN SEFERBER OLDUK - Son Dakika

OMZU KIRILAN ÇOBAN İÇİN SEFERBER OLDUK

25.12.2021 14:26
OMZU KIRILAN ÇOBAN İÇİN SEFERBER OLDUK

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Gürpınar ilçesinde omzu kırılan çoban için seferber oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Gürpınar ilçesinde omzu kırılan çoban için seferber oldu. 6 saatlik yoğun çalışma ile kapalı mahalle yolunu temizleyen ekipler, ambulansın çobana ulaşmasını sağladı.

Van'ın Gürpınar İlçesinin Örmeli Mahallesi Elemek mezrasında koyunlarına yem verdiği sırada ayağı kayarak düşen 43 yaşındaki çoban Celalettin Çeçen'in omzu kırıldı. Yaşanan kaza sonrası Çeçen'in yakınları 112 acil sağlık hizmetleri hattına bildirimde bulundu. Bölgede kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan yolda ilerleyemeyen 112 sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi. Yer yer çığların da düştüğü yolda iş makinaları öncülüğünde ilerleyen sağlık ekipleri, yaklaşık 6 saat süren zorlu çalışmanın ardından mezraya ulaştı.

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

İlk müdahalesi evinde yapılan çobanın sol omzunda kırık oluştuğu belirlendi. Omzunu hareket ettiremeyen hasta ilk müdahalesinin ardından tedavisinin yapılması için ambulansa alınarak Gürpınar İlçe Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Kendisini kurtarmaya gelen Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür eden çoban Celalettin Çeçen, "Burada çobanlık yapıyorum. Sabah saatlerinde koyunların otunu verirken buzlanmadan dolayı ayağım kaydı ve düştüm. Omzumda platin var. Düşmenin etkisiyle platin omzuma zarar verdi. 112'yi aradık. Yollar kapalı olduğu için Belediye ekipleriyle birlikte geldiler. Beni hastaneye götürecekler. Herkese çok teşekkür ederim Allah razı olsun" dedi.

Sağlık personeli Yakup Yılmaz ise sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine düşen ihbar üzerine harekete geçtiklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bize Gürpınar ilçesi örmeli Mahallesi Elemek Mezrasında bir düşme vakası olduğu bildirildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) birimimiz tarafından yolun kapalı olduğu bilgisi verildi. Bizler de Van Büyükşehir Belediyesi'nden yardım talep ettik. Sağ olsunlar hızlıca bize ulaştılar. Yolda defalarca ambulansımız karda kalmasına rağmen ekipler bizleri kurtarıp, hastaya ulaşmamızı sağladı. Yaklaşık 6 saat sonra hastamıza ulaştık. Hastamız, ev işlerini yaparken tökezlemeye bağlı olarak düşmüş ve omzunda sıkınlar mevcut. Hastamıza ilk müdahalesini yaptık. Ancak ileri tetkik ve görüntüleme için ilçe hastanesine naklini gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyoruz. "

Hasta Çoban, Gürpınar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Van Bölge, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

OMZU KIRILAN ÇOBAN İÇİN SEFERBER OLDUK
OMZU KIRILAN ÇOBAN İÇİN SEFERBER OLDUK
OMZU KIRILAN ÇOBAN İÇİN SEFERBER OLDUK
OMZU KIRILAN ÇOBAN İÇİN SEFERBER OLDUK
OMZU KIRILAN ÇOBAN İÇİN SEFERBER OLDUK
OMZU KIRILAN ÇOBAN İÇİN SEFERBER OLDUK
OMZU KIRILAN ÇOBAN İÇİN SEFERBER OLDUK
OMZU KIRILAN ÇOBAN İÇİN SEFERBER OLDUK
OMZU KIRILAN ÇOBAN İÇİN SEFERBER OLDUK
OMZU KIRILAN ÇOBAN İÇİN SEFERBER OLDUK
OMZU KIRILAN ÇOBAN İÇİN SEFERBER OLDUK

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Büyükşehir Belediyesi, 112, kar, Van, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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