Son Dakika Haberleri: Omzuna inşaat demiri saplandı
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Omzuna inşaat demiri saplandı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde, düşerek omzuna inşaat demiri saplanan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Omzuna inşaat demiri saplandı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde, düşerek omzuna inşaat demiri saplanan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gölcüğez Kuşlu Mahallesi'nde, epilepsi hastası Derya Güler (38), korkuluk bulunmayan evinin yakınından düşerek aşağıdaki inşaata kadar yuvarlandı. İnşaattaki demirlerden biri Güler'in omzuna saplandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin demiri keserek olay yerinden çıkardığı kadın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:11 Kaynak: AA
İtfaiye, Ünye, Güncel
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