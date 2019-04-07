Omzunda Kombi ile Polise Yakalandı
45 dakika önce
Omzunda kombi ile polise yakalandı Şahsın yakalanma anı kameradaİSTANBUL - Güven Timleri, Esenyurt'ta durumundan şüphelendiği şahsı, hırsızlık yaptıktan sonra çaldığı kombi ile kaçarken yakaladı.
Omzunda kombi ile polise yakalandı
Şahsın yakalanma anı kamerada
İSTANBUL - Güven Timleri
, Esenyurt
'ta durumundan şüphelendiği şahsı, hırsızlık yaptıktan sonra çaldığı kombi ile kaçarken yakaladı. Tutuklanan şahsın yakalanma anı da saniye saniye kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü
ekipleri,hakkında daha öncede işlem yapılan ve durumundan şüphelendiği B.Ç isimli şahsı Esenyurt Tarlabaşı
Mahallesinde takibe aldı. Şahıs bir süre sonra Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi'nde bulunan bir binadaki daire kapısını zorlayarak içeri girdi. Daha sonrada kombi ile çıkan şahıs kaçmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsı kombi ile birlikte suç üstü yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üst aramasında 1 adet demir kesme makası ve 1 adet yankesici ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.Ç 27 Mart
günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:08 Kaynak: İHA
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