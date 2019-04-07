Son Dakika Haberleri: Omzunda Kombi ile Polise Yakalandı

Omzunda Kombi ile Polise Yakalandı

10 dakika önce

Güven Timleri, Esenyurt'ta durumundan şüphelendiği şahsı, hırsızlık yaptıktan sonra çaldığı kombi ile kaçarken yakaladı.

Güven Timleri, Esenyurt'ta durumundan şüphelendiği şahsı, hırsızlık yaptıktan sonra çaldığı kombi ile kaçarken yakaladı. Tutuklanan zanlının yakalanma anı da saniye saniye kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında daha öncede işlem yapılan ve durumundan şüphelendiği B.Ç. (24) isimli şahsı Esenyurt Tarlabaşı Mahallesi'nde takibe aldı. B.Ç. bir süre sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir binadaki daire kapısını zorlayarak içeri girdi. Daha sonra da kombi ile çıkıp, kaçmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsı kombi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının üst aramasında 1 adet demir kesme makası ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ç., 27 Mart günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:36 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul'daki Son Oy Durumunu Paylaştı MHP, Büyükşehirlerdeki Muhtarlıkların Kaldırılması Teklifinde Bulundu Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 10:46:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Omzunda Kombi ile Polise Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]