Omzunda Kombi ile Polise Yakalandı

Güven Timleri, Esenyurt'ta durumundan şüphelendiği şahsı, hırsızlık yaptıktan sonra çaldığı kombi ile kaçarken yakaladı.

Güven Timleri, Esenyurt'ta durumundan şüphelendiği şahsı, hırsızlık yaptıktan sonra çaldığı kombi ile kaçarken yakaladı. Tutuklanan zanlının yakalanma anı da saniye saniye kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında daha öncede işlem yapılan ve durumundan şüphelendiği B.Ç. (24) isimli şahsı Esenyurt Tarlabaşı Mahallesi'nde takibe aldı. B.Ç. bir süre sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir binadaki daire kapısını zorlayarak içeri girdi. Daha sonra da kombi ile çıkıp, kaçmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsı kombi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının üst aramasında 1 adet demir kesme makası ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ç., 27 Mart günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



(İHA)

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