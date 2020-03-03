On binlerce göçmenlerin Avrupa mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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On binlerce göçmenlerin Avrupa mücadelesi sürüyor

6 saat önce

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından mülteciler sınıra dayandı.

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından mülteciler sınıra dayandı. Yunanistan'ın insanlık dışı muamelesiyle karşı karşıya kalan göçmenler telleri aşmaya çalışıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Edirne'den geçen göçmen sayısının 130 bini aştığını duyurdu.

Türkiye'de bulunan sığınmacı ve göçmenlerin yoğunlukta olduğu noktalardan biri, Edirne Kapıkule Sınır hattı. Çocuk, kadın ve ailelerden oluşan mülteciler, kimi zaman jiletli tel örgüleri aşarak, kimi zamansa iki ülke arasında doğal sınır hattını oluşturan Meriç Nehri'ni yüzerek veya botlarla geçmeye çalışıyor. Ama sınırını geçmeye çalışan mülteciler Yunanistan askerlerinin orantısız müdahaleleri ile karşı karşıya kalıyor. Biber gazı ve ses bombalarının ardından tampon bölgede silah sesleride duyulmaya başlandı. Bölgede yayın yapmaya çalışan gazeteciler de yaralananlar arasında. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı. Bakan Soylu, Twitter hesabı üzerinden 130 bini aşkın kişinin sınırı geçtiğini duyurdu.

(İHA)

On binlerce göçmenlerin Avrupa mücadelesi sürüyor

Süleyman Soylu, Yunanistan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:40 Kaynak: İHA
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