On binlerce kişi evdeki zamanını 'e-kütüphane'de kitap okuyarak geçiriyor - Son Dakika

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On binlerce kişi evdeki zamanını 'e-kütüphane'de kitap okuyarak geçiriyor
7 saat önce
Kocaeli'de korona virüs nedeni ile evden çıkamayan vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'e-kütüphane'den on binlerce kitap okudu.
Kocaeli'de korona virüs nedeni ile evden çıkamayan vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'e-kütüphane'den on binlerce kitap okudu.
Korona virüs salgının yayılmaması için 'Evde Kal' çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de binlerce vatandaş kendisini evinde izole ediyor. Vatandaşların evde kalmasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu 'e-kütüphane'ye olan ilgi arttı. Öğrenciler ve kitap okumayı seven vatandaşlar, SEKA Kağıt Müzesi içinde yer alan Halk Kütüphanesi ve Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi'nde yer alan 23 bin kitapları internet üzerinden ücretsiz okuyabiliyor. Korona virüsün Türkiye'de görülmesinden bugüne kadar site üstünden 12 bin kitap okundu. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:01 Kaynak: İHA
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