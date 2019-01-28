Son Dakika Haberleri: On Binlerce Kişi İklim Değişikliğine Karşı Yürüdü

On Binlerce Kişi İklim Değişikliğine Karşı Yürüdü

46 dakika önce

YAĞAN yağmura aldırış etmeyen yaklaşık 100 bine yakın gösterici, 'Sıcak, sıcak, daha sıcak bir iklim, İklim Yasası Yok' sloganları attı.

On Binlerce Kişi İklim Değişikliğine Karşı Yürüdü, System.String[]
YAĞAN yağmura aldırış etmeyen yaklaşık 100 bine yakın gösterici, 'Sıcak, sıcak, daha sıcak bir iklim, İklim Yasası Yok' sloganları attı. Brüksel Nord istasyonundan başlayan yürüyüş, Avrupa Birliği binalarının bulunduğu Schuman meydanında sona erdi. Göstericiler, daha iyi bir iklimin yaşanması için yürüyüşe katıldıklarını dile getirdiler. İklim Yürüyüşü'nü organize edenler de istedikleri önlemler ve şartlar yerine getirilmezse bu yürüyüşlere devam edeceklerini belirttiler.

Emniyet güçleri yürüyüş güzergahı üstünde güvenlik önlemleri aldı ve helikopterle havadan destek sağlandı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 

Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel
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