On binlerce kişi Kaz Dağları'nda birleşti
4 saat önce
Kaz Dağları'nda siyanürle altın aranmasını ve ağaçların kesilmesini protesto eden on binlerce kişi bir araya geldi.
Kaz Dağları
'nda siyanürle altın aranmasını ve ağaçların kesilmesini protesto eden on binlerce kişi bir araya geldi. "Su ve Vicdan Nöbeti'ne" katılanlar, maden proje geliştirme sahasına zorla girdi. Polis
müdahalesiyle karşılaşmayan göstericiler sembolik olarak 20 ağaç dikti.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:00
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