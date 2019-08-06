Son Dakika Haberleri: On binlerce kişi Kaz Dağları'nda birleşti
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On binlerce kişi Kaz Dağları'nda birleşti

4 saat önce

Kaz Dağları'nda siyanürle altın aranmasını ve ağaçların kesilmesini protesto eden on binlerce kişi bir araya geldi.

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Kaz Dağları'nda siyanürle altın aranmasını ve ağaçların kesilmesini protesto eden on binlerce kişi bir araya geldi. "Su ve Vicdan Nöbeti'ne" katılanlar, maden proje geliştirme sahasına zorla girdi. Polis müdahalesiyle karşılaşmayan göstericiler sembolik olarak 20 ağaç dikti.
Kaz Dağları, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:00 
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