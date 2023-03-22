Hoş geldin Ya Şehri Ramazan! İlk iftarı Iğdır açacak, en uzun orucu Sinoplular tutacak

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"On bir ayın sultanı" Ramazan'ın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak. Ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

İLK İFTAR IĞDIR'DA

İlk imsak yarın saat 04.33'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.25'te Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.43'te Çanakkale'de olacak, son iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

EN UZUN ORUCU SİNOP'TAKİLER TUTACAK

İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun; Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

29 GÜN SÜRECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Bu yılın ramazan temasını "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 70 lira olarak kararlaştırdı.