Son Dakika Haberleri: On bir çocuk, yelken sporu ile tanıştı
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On bir çocuk, yelken sporu ile tanıştı

1 saat önce

Foça Belediyesi ve Foça Windsurf & Yelken Kulübü işbirliği ile "Çocuk ve Yelken'' isimli kurs düzenlendi.

On bir çocuk, yelken sporu ile tanıştı, System.String[]

2-5 Eylül tarihlerinde düzenlenen projeye katılan 11 çocuğa, rüzgâr sörfü ve deniz kanosu öğretmenin yanı sıra doğayı koruma ve çevre bilinci aşılandı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Windsurf & Yelken Kulübü Başkanı-Beden Eğitimi Öğretmeni Ercan Safran'a ve projeye destek verenlere teşekkür etti.

Başkan Fatih Gürbüz; ''Ekonomik ve sosyal açıdan her zaman deniz sporu yapmaya imkânı bulunmayan öğrencilerimize ulaşıp, temel becerileri edinmelerini sağladık. Sonuçlar çok sevindirici. Çocuklar için, eğitim çalışmaları ve işbirliği yapmayı sürdüreceğiz.''dedi.

"Çocuk ve Yelken'' projesine, Foça Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, Turizm Müdürlüğü, Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaf Derneği ve Leon Otel katkıda bulundu.

Fatih Gürbüz, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:31 Kaynak: Bültenler
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