Son Dakika Haberleri: On bir milyar yaşındaki galaksiler görüntülendi
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On bir milyar yaşındaki galaksiler görüntülendi

1 saat önce

Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevine (ESO) ait "Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) Teleskobu"yla Dünya'dan milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan 39 büyük galaksi tespit edildi.

On bir milyar yaşındaki galaksiler görüntülendi, System.String[]
Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevine (ESO) ait "Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) Teleskobu"yla Dünya'dan milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan 39 büyük galaksi tespit edildi.
Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, teleskopla kaydedilen görüntüler, 13,7 milyar yıl önce oluşan evrenin ilk 2 milyar yıllık döneminde büyük boyutlardaki galaksilerin varlığını kanıtladı.
Çalışmada yer alan araştırmacı Tao Wang, elde edilen bulguların evrenin oluşum aşamasının yeniden yazımına ve uzaya bakışın değişimine yol açabileceğini savundu.
Görüntülerin daha büyük ve parlak başka yıldızların da mevcut olabileceği ihtimalini arttırdığını belirten Wang, buna karşılık uzaydaki geniş toz kütlelerinin uzaklardaki yıldızların görünürlüğünü azaltabileceğine dikkati çekti.
Avrupa, Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:16 Kaynak: AA
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