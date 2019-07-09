Son Dakika Haberleri: On Birinci Kalkınma Planı'nda enerji
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On Birinci Kalkınma Planı'nda enerji

40 dakika önce

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde, 2018'de 88 bin 551 megavat olan elektrikteki kurulu güç, 2023 itibarıyla 109 bin 474 megavata çıkarılacak.

On Birinci Kalkınma Planı'nda enerji, System.String[]
2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde, 2018'de 88 bin 551 megavat olan elektrikteki kurulu güç, 2023 itibarıyla 109 bin 474 megavata çıkarılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:22 
Ekonomi
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