On Birinci Kalkınma Planı'nda madencilik
57 dakika önce
On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde, 2023 sonuna kadar yapılacak toplam deniz sondajı sayısı 26'ya çıkarılacak.
On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde, 2023 sonuna kadar yapılacak toplam deniz sondajı sayısı 26'ya çıkarılacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:07
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