Son Dakika Haberleri: On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de
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On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de

51 dakika önce

Plan dönemi sonunda işsizlik oranının yüzde 9,9'a, enflasyonun yüzde 5'e düşürülmesi hedefleniyor.

On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de, System.String[]
Plan dönemi sonunda işsizlik oranının yüzde 9,9'a, enflasyonun yüzde 5'e düşürülmesi hedefleniyor. GSYH'nin 2023'te 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi amaçlanıyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:12 
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