Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı

Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı

14.02.2021 10:39

ADANA' da şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş 355 gram esrar ele geçirildi.

ADANA' da şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş 355 gram esrar ele geçirildi. Olayla iligi gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken taksinin ön ve bagaj camındaki 'taşıyıcı', 'kaptan', 'gülümse çekiyorum dediler, gülümsedim çekemediler'" yazıları dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Polis, araçta yaptığı aramada, cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş 355 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan U.Ö. (21) ve taksinin sürücüsü F.B (22) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan emniyet otoparkına çekilen taksinin bagaj kapağı, ön camı ve arka tamponundaki 'taşıyıcı', 'kaptan', 'gülümse çekiyorum dediler, gülümsedim çekemediler'" yazıları dikkat çekti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Esrar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Nurgül Yeşilçay, KDV ve harçlara yapılan zammı eleştirdi
12:04 KDV ve Harçlara Zam Yapıldı
12:00 KDV ve harçlara yapılan zammı gören Nurgül Yeşilçay sessiz kalamadı: Vergiler, zamlar günaydın
11:55 KDV artırıldı, işte madde madde yeni oranlar! Gıdada geçerli değil ama bir ürün grubunda rakam yüzde 8'den yüzde 20'ye çıktı
11:48 İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Gece başlayacak, 2 gün sürecek
11:46 Sıcaklardan bunalan İstanbulluların beklediği haber! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
11:34 Yüzde 50'lik harç zammıyla birlikte fiyatları uçurdu! İşte yeni pasaport bedelleri
11:34 Britney Spears, NBA oyuncusu Victor Wembanyama ile fotoğraf çektirmek isterken korumanın saldırısına uğradı
11:30 Yüzde 50'lik harç zammıyla birlikte fiyatlar arttı! İşte yeni pasaport bedelleri
11:29 Basketbolcu Victor Wembanyama ile fotoğraf çektirmek isteyen Britney Spears, korumanın yumruklu saldırısına uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 12:17:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement