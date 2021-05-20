On dokuzgenç on dokuz fidan - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gelecek kuşaklara kalıcı eserler bırakmak amacıyla "on dokuz genç, on dokuz fidan" projesi başarıyla gerçekleştirildi.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği gençlerle birlikte Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Cennet Tepesi sırtlarına fidan dikimi gerçekleştirdi.

Mahallevleriyle sosyal belediyecilik adına önemli çalışmalar yapan bir yapılanma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Ergin, "Projeler arasında yer alan evlerimizin devamı gelecek. Meslek sahibi olan gençlerimize ve kadınlarımıza istihdam olanakları yaratılmasının da kapısı açılacak. Adını biz mahalleevi olarak yazdık. Mahallelerde yaşayanlar 'adına halkevi, semtevi, mahalleevi' diyebilir, hemşehrilerimin gönlünden ne geçiyorsa halk arasında o isimle bilinsin. Bizim için önemli olan bir arada, mahallede, mahalleliyle birlikte olmak. Mahallenin öncelikli ihtiyaçlarını orada yaşayanlar ile birlikte belirlemek, aile çatısı altında çözümler bulmak tüm amacımız" diye konuştu.