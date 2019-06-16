(ön haber) Gençlerbirliği Genel Kurulu'nda kavga!
2 saat önce
Ercan ATA - ANKARA / DHABaşkent ekibi Gençlerbirliği'nin Olağan Genel Kurulu'nda üyeler arasında kavga yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:55 Kaynak: DHA
Ercan ATA - ANKARA/ DHA
Başkent ekibi Gençlerbirliği'nin Olağan Genel Kurulu'nda üyeler arasında kavga yaşandı.
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Genel kuruldan görüntüler
Kavga anından detaylar
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