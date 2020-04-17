Ön iki ayağı olmayan buzağıya çocuğu gibi bakıyor - Son Dakika

Ön iki ayağı olmayan buzağıya çocuğu gibi bakıyor

KONYA'nın Karapınar ilçesinde besicilik yapan Kazım Savur (50), 20 gün önce ön iki ayağı oluşumunu tamamlamadan doğan buzağıya çocuğu gibi bakıyor. Biberonla buzağı besleyen Savur, yürüyebilmesi içinde üç tekerli yürüteç yaptı.

Karapınar'da Fevzipaşa Mahallesi Eşeli mevkiinde büyükbaş hayvan yetiştiren Kazım Savur'un beslediği gebe hayvanlardan biri 20 gün önce ön iki ayağı oluşumunu tamamlamayan bir buzağı doğurdu. Buzağının yürüyebilmesi için üç tekerlekli yürüteç yapan Savur, biberonla da besliyor.

Ayakta durmakta güçlük çeken buzağıya çocuğu gibi bakan Savur, şunları söyledi:

"Buzağı 20 gün önce dünyaya geldi. Şu anda sağlığı çok iyi. Ön iki ayağının olmaması onun için zor bir durum. Ayağa kalktığında geri geri yürümek zorunda kalıyor. Bizlerde beslenmesine ve sağlığına önem veriyoruz. İlk başta şaşırsak ta, buzağı kesmeyi asla düşünmedim. Çünkü Allah onu bana imtihan için gönderdi. Evladımızda olsa bir uzvu eksik olsa kesecek miydik. Bende bunu böyle düşünüyorum. Kesmeyi düşünmüyorum. Büyütüp besleyeceğim. Hatta yürümesi için protez bir araç yapmaya çalıştım. Diğer buzağılar nasıl değerliyse buda aynı." dedi.