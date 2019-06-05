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Ön kaputta sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

48 dakika önce

Ön kaputta sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardıAYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde, aracın ön kısmına saklanan yavru kedi, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda saklandığı yerden çıkartıldı.

Ön kaputta sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde, aracın ön kısmına saklanan yavru kedi, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda saklandığı yerden çıkartıldı.
Didim'de bayram tatiline gelen bir vatandaşın aracının ön kısmına giren kedi başarılı bir operasyona kurtarıldı. İlçeye tatile gelen vatandaş ailesiyle birlikte deniz kenarına gitmek istediği esnada araçtan çıkan sese duyarsız kalmadı.
Aracın ön kaputunda kedi olduğunu fark eden vatandaş olayı İtfaiye ekiplerine bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada ön kaputa saklanan yavru kediyi başarılı bir operasyonla saklandığı yerden çıkardı. Yavru kedi araçtan kurtarılarak tekrar sokağa salındı. Araç sahibi ise kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Ön kaputta sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:27 Kaynak: İHA
Aydın, Didim, İtfaiye, Yerel
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