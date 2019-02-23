Son Dakika Haberleri: On Kilometre Bisiklet Süren Tunç Soyer Büyük Coşkuyla Karşılandı

On Kilometre Bisiklet Süren Tunç Soyer Büyük Coşkuyla Karşılandı

7 dakika önce

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer 23 Şubat'ta düzenlenen bisiklet turuna katılarak Üçkuyular'dan Kültürpark'a yaklaşık 10 kilometre bisiklet sürdü.

On Kilometre Bisiklet Süren Tunç Soyer Büyük Coşkuyla Karşılandı, System.String[]

Soyer, kendisine eşlik ve destekleyen kalabalığa İzmir'de uygulayacağı bisiklet vizyonu konusunda açıklamalarda bulundu.

Soyer bisiklet yolculuğu sırasında verdiği molada, bisikletin iki temel yaşamsal ihtiyacımızı aynı anda karşılayan olağan üstü, benzersiz bir spor olduğunu söyledi. Soyer, "Bisiklet hem ulaşım ihtiyacımızı karşılıyor, hem de sağlığımızı koruyor. Bu nedenle hem ulaşım, hem de kent sağlığı vizyonumuzun önemli bir parçasını oluşturuyor. Benim için bisiklete binmek sadece bir spor değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Üstelik İzmirli gençlere ve hep genç kalmak isteyenlere çok da yakışan bir yaşam biçimi" diyerek sözlerine devam etti.

Soyer'e göre İzmir ili, doğası gereği bir bisiklet ve spor kenti ve bu özelliğinin çok daha ön plana çıkması gerekiyor. Soyer, bisiklet kullanımı konusundaki vizyonunu ve projeleri hakkında şu bilgileri verdi: "Bunun gerçekleşmesi için hem bisiklet altyapısını daha da güçlendireceğiz, hem de bisiklete binme kültürünü özendiren kampanyalar gerçekleştireceğiz. Ben, bisiklete binmeyi yaşamımın parçası olarak gördüğüm için bu kampanyaların bizzat sözcüsü ve takipçisi olacağım. Altyapı çalışmaları kapsamında şehir içinde yeni bisiklet yolları yaparak tüm ilçelerin birbirine bisiklet yolları ile bağlanmasını sağlayacağız. Sadece bisiklet yolları yapmakla yetinmeyeceğiz. Güzergah üzerine kuracağımız çeşmeler, dinlenme, piknik ve kamp alanları ile Dünya'nın en cazip bisiklet rotalarından bazıların İzmir'de bulunmasını sağlayacağız."

Soyer ilin her yerine yayılan bisiklet rotalarının aynı zamanda kent ve kır bütünleşmesini sağlayarak kırsal ekonomiyi destekleyeceğinin altını çizdi. Soyer bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için yapacağı çalışmaları ise şöyle özetledi: "Öte yandan, İzmir'in tüm bisiklet topluluklarına verilecek destekler, bisiklet kullanımına merakı artıracak ve daha fazla insanını bisikleti bir yaşam biçimi olarak benimsemesini sağlayacak. Yılda bir kere gerçekleşecek "Şehir Yarışı" ile her yaştan insanın bir ulaşım aracı olarak bisikleti tanımasını sağlayacağız. Fransa'daki bisiklet turnuvasına İzmir'den bir takımın katılmasına önayak olacağız, Olivelo bisiklet kampı projesini gerçekleştireceğiz. İzmir'deki tüm spor kulüplerine bisiklet branşının açılması içindestek olacağız."

On kilometrelik yolculuğun sonunda kendisine eşlik eden vatandaşlarla vedalaşan Soyer, Kültürpark'taki programına devam etti. Soyer, İzmir ile ilgili vizyon ve projelerini üç aşamalı "cemre buluşmaları" kapsamında 26 Şubat Salı günü açıklamaya başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:01 Kaynak: Bültenler

Kültürpark, İzmir, Güncel
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