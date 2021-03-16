"On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" paneli - Son Dakika

"On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" paneli

16.03.2021 12:02

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde, İstiklal Marşının kabulünün 100'üncü yılı çerçevesinde "On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" temalı panel programı gerçekleşti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde, İstiklal Marşının kabulünün 100'üncü yılı çerçevesinde "On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" temalı panel programı gerçekleşti.

Üniversitenin sosyal medya kanalı üzerinde canlı düzenlenen panelde açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edildiğini vurgulayarak, "Biz de bu panel programıyla Mehmet Akif'e böyle bir İstiklal Marşı'nı yazdıran şartları, Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı'nın anlam dünyasını anlamaya ve anlatmaya çalışacağız" dedi.

Panelin ilk konuşmacısı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Bilgin ise Mehmet Akif'in, "Asımın nesli, bu milletin namusunu şimdiye kadar çiğnetmemiştir ve çiğnetmeyecektir" diyerek milli mücadelenin manevi mimarlığını yaptığını ifade etmiştir. Fransız İhtilali ile milli marşların ortaya çıktığını ve Osmanlı'da padişahlara yönelik marşların bulunduğunu aktaran Bilgin, "Hal böyle olunca Türk istiklal mücadelesinin en çetin safhasında Milletin duygularına tercüman olacak bir milli marş yazılmasının gerekti. Bir milli marş yazılmasına dair duyuruya 724 müracaat olmuştu. Para ödülünün olması sebebiyle Mehmet Akif Ersoy bu yarışmaya katılmamıştı. Ancak Mustafa Kemal Paşa dahil olmak üzere milli marşımızın Ersoy tarafından yazılması istenmişti. Mehmet Akif'in Tacettin Dergahı'nda yazdığı İstiklal Marşı Türk milletinin yedi düvele karşı yaptığı İstiklal Harbi'nin milli destanıdır" dedi.

"Eserlerinin mahiyeti açısından edebiyat dünyasının yanı sıra düşünce dünyamızın da ölmez neferlerinden biri olmuştur"

Panelin ikinci konuşmacısı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Dilara Uslu, Mehmet Akif'in kalemini, milleti için bazen uyandırmak bazen yol göstermek bazen de harekete geçirmek olarak nitelendirerek, "Bu kalemi Türk ve Müslümanların düşmanı olarak gördükleri için ise adeta bir silah olarak kullanmıştır. Yaşadıklarıyla ve söyledikleriyle toplumun düşünce önderlerinden birisi olmuştur. Eserlerinin mahiyeti açısından edebiyat dünyasının yanı sıra düşünce dünyamızın da ölmez neferlerinden biri olmuştur. Bugün dahi bu eserler birçok problemin çözümüne yönelik fikirler vermektedir. Mehmet Akif Ersoy'un vefat etmiş olduğu Mısır Apartmanı'ndaki dairesinin 12 Mart 2021 tarihi itibariyle Mehmet Akif Ersoy Müzesi olarak açıldığı sizlere müjdesi vereyim "dedi.

"İstiklal Marşı, taşıdığı manalarla Türkiye'nin milli mutabakat metnidir"

Panelin üçüncü konuşmacısı Türk Dili Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hacı İbrahim Demirkazık ise, İstiklal Marşı'nı anlayabilirsek eğer, sadece Akif'i değil Türk Milleti'ni de anlayabilineceğini söyleyerek, "İstiklal Marşı, taşıdığı manalarla Türkiye'nin milli mutabakat metnidir. İstiklal Marşı'nı okuyan, sindiren; bu marşı her hücresinde hisseden hiçbir Türk vatandaşı, bu ülkeye ihanet etmeyeceği gibi vaktini boşa geçirmez ve bu millete hizmet etmek için beş dakikasını dahi değerlendirir. İstiklal Marşı'nı vatan aşkıyla yanıp tutuşan Akif'in gönül penceresinden dışarı çıkarak, Türk Halkının bağrında yanmaya devam eden kor bir ateş olarak tanımlayan Demirkazık, bu ateşin Türk Milleti var olduğu müddetçe sonsuza kadar devam edeceğini ve bu ateşin bizlere ilişmeye çalışanları da yakacak" dedi.

Panelin kapanışında Prof. Dr. İlhami Yurdakul, pandemi koşulları nedeniyle oluşan mesafelere rağmen İstiklal Marşı programına katılım sağlayarak bu coşkuya ortak olan tüm katılımcılara ve dinleyicilere teşekkür etti. İstiklal Marşı'nı tam bir tarih şuuru ve inancıyla anlayabilme ve yeni programlarda buluşabilme dileğinde bulundu. - BİLECİK

On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal paneli
On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal paneli
On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal paneli
On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal paneli
On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal paneli

İstiklal Marşı, Vatan, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal' paneli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu 4 araca çarptı! Dehşet anları kamerada Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi
Türkiye ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak Türkiye ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak         
13:05
Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım         
12:51
Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış         
12:35
Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor         
12:22
Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı         
12:04
Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç verdi Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç verdi         
11:37
Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi         
10:48
Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı         
10:43
Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı         
10:21
Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti         
10:07
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok         
00:41
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 13:17:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei