Ön koltuğuna koyduğu cenazeyi Suriye'ye götürmek istedi - Son Dakika
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Ön koltuğuna koyduğu cenazeyi Suriye'ye götürmek istedi

7 saat önce

ADANA'da Suriyeli Muhammed Bekkur, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki yakınının cenazesini, kendisine ait hafif ticari aracın ön yolcu koltuğuna yerleştirip, İl Göç İdaresi'ne geldi.

Ön koltuğuna koyduğu cenazeyi Suriye'ye götürmek istedi, System.String[]

ADANA'da Suriyeli Muhammed Bekkur, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki yakınının cenazesini, kendisine ait hafif ticari aracın ön yolcu koltuğuna yerleştirip, İl Göç İdaresi'ne geldi. Cenazeyi, kendi aracıyla Suriye'ye götürmek isteyen Bekkur'a izin verilmedi.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir kanser tedavisi gören Suriyeli Ömer Kaddur (19), dün saat 12.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ailesi Suriye'de olduğu öğrenilen Kaddur'un cenazesini yakını Muhammed Bekkur teslim adlı. Bekkur, gencin çarşafa sarılı cansız bedenini, kendisine ait hafif ticari aracın ön yolcu koltuğuna yerleştirdi. Ardından da 7 yaşındaki oğlu Bilal Bekkur'u yanına alıp, cenazeyi yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan İl Göç İdaresi Binası'na getirdi.

CENAZENİN OLDUĞU ARACI PARK ETTİ

Cenazenin olduğu aracı yol kenarında park eden Bekkur, İl Göç İdaresi Binası'na girdi. Araçtaki cenazeyi görenler ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Daha sonra da binadan çıkan Muhammed Bekkur'daki evrakları inceledi. Bekkur, Kaddur'un cenazesini Suriye'de olan ailesine ulaştırmak istediğini söyledi. Polisin, Bekkur'a kendi aracıyla götürmesine izin vermediği cenaze yeniden Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ömer Kaddur'un cansız bedeni, cenaze aracıyla Suriye'ye gönderildi.


Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:55 Kaynak: DHA
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