Son Dakika Haberleri: Ön Koltukta Oturan İki Kişiyi Vurarak Kaçtı

Ön Koltukta Oturan İki Kişiyi Vurarak Kaçtı

47 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir otomobil içerisinde çıkan kavgada iki kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Ön Koltukta Oturan İki Kişiyi Vurarak Kaçtı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir otomobil içerisinde çıkan kavgada iki kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akın köyü yolu üzerinde 34 TH 8413 plakalı otomobil içerisinde İsmail Ç, Soner D. ve Mustafa Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada otomobilin arka koltuğunda bulunan Mustafa Ç, ruhsatsız silahı ile aracın ön koltuğunda bulunan İsmail Ç. ve Soner D.'yi vurarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı İsmail Ç. ve Soner D. önce Sandıklı Devlet Hastanesine ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası Mustafa Ç.'nin jandarmaya gelerek olayda kullandığı ruhsatsız silahla birlikte teslim olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:12 Kaynak: İHA

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