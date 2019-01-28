On Numara Çekildi (1)
12 dakika önce
On numara oyununun 860'ncı hafta çekilişi yapıldı.
On numara oyununun 860'ncı hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 4, 5, 8, 10, 19, 23, 33, 34, 36, 45, 48, 49, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 69, 78 ve 79 olarak belirlendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:52 Kaynak: AA
Sel Vurdu, Kutsal Topraklar Su Altında Kaldı
Meteorolojiden Vatandaşlara Sevindiren Haber! Sıcaklıklar Artıyor
CHP Parti Binasına Kilit Vuran İlçe Yönetimi, CHP'li Başkan Adayı ve Partilileri Sokakta Bıraktı
CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek