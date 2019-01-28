Son Dakika Haberleri: On Numara Çekildi (1)

On Numara Çekildi (1)

12 dakika önce

On numara oyununun 860'ncı hafta çekilişi yapıldı.

On Numara Çekildi (1), System.String[]
On numara oyununun 860'ncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 4, 5, 8, 10, 19, 23, 33, 34, 36, 45, 48, 49, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 69, 78 ve 79 olarak belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:52 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Güncel
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