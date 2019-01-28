On Numara Çekildi (1)

On numara oyununun 860'ncı hafta çekilişi yapıldı.

On numara oyununun 860'ncı hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 4, 5, 8, 10, 19, 23, 33, 34, 36, 45, 48, 49, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 69, 78 ve 79 olarak belirlendi.

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