On Numara çekildi

On Numara oyununun 933. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 534 bin 943 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 6, 11, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 36, 40, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 62, 66, 67, 69 ve 70 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 120 kişi 3 bin 111 lira 85'er kuruş, 8 bilen 2 bin 11 kişi 185 lira 75'şer kuruş, 7 bilen 20 bin 433 kişi 25 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 125 bin 874 kişi 4 lira 45'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 223 bin 480 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Erzurum'un Yakutiye ve Zonguldak'ın Devrek ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.