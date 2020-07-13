On Numara çekildi

On Numara oyununun 936. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 252 bin 320 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 6, 11, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 32, 35, 36, 48, 53, 55, 57, 66, 68, 72, 74, 75 ve 78 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 96 kişi 3 bin 505 lira 5'er kuruş, 8 bilen 1726 kişi 195 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 17 bin 783 kişi 26 lira 95'er kuruş, 6 bilen 112 bin 118 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 186 bin 8 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Tokat'ın Erbaa ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.