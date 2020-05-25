On Numara çekildi (2) - Son Dakika

On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 929. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 140 bin 614 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

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On Numara oyununun 929. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 140 bin 614 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 70 kişi 2 bin 678 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 999 kişi 188 lira 5'er kuruş, 7 bilen 10 bin 451 kişi 25 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 64 bin 750 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 105 bin 789 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İzmir'in Bayraklı ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 09:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi On Numara çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi

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