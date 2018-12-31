On Numara Çekildi (2)
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On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 179 bin 461 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 179 bin 461 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 92 kişi 2 bin 601 lira seksener kuruş, 8 bilen bin 871 kişi 128 lira yirmi beşer kuruş, 7 bilen 18 bin 666 kişi 24 lira kırkar kuruş, 6 bilen 112 bin 359 kişi 4 lira otuzar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 201 bin 954 kişi 3 lira beşer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul Bakırköy
ile Antalya
'nın Alanya
ilçesinden yatırdığı bildirildi.
Toplam 2 milyon 392 bin 797 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 953 bin 801 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 531 bin 732 lira 73 kuruş aktarıldı.
(Bitti)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:05 Kaynak: AA
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