Son Dakika Haberleri: On Numara Çekildi (2)

On Numara Çekildi (2)

1 saat önce

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 117 bin 246 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

On Numara Çekildi (2), System.String[]
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 117 bin 246 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 114 kişi 2 bin 56 lira 95'er kuruş, 8 bilen 2 bin 16 kişi 116 lira 35'er kuruş, 7 bilen 19 bin 990 kişi 22 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 121 bin 722 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 184 bin 152 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponları Mersin'in Erdemli, Antalya'nın Kaş ile Bilecik'in Bozüyük ilçesinden yatırdığı belirlendi.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:08 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Güncel
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