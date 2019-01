On Numara Çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 117 bin 246 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 114 kişi 2 bin 56 lira 95'er kuruş, 8 bilen 2 bin 16 kişi 116 lira 35'er kuruş, 7 bilen 19 bin 990 kişi 22 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 121 bin 722 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 184 bin 152 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponları Mersin 'in Erdemli Antalya 'nın Kaş ile Bilecik 'in Bozüyük ilçesinden yatırdığı belirlendi.(Bitti)