On Numara Çekildi (2)
26 dakika önce
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 86 bin 608 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 86 bin 608 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 104 kişi 2 bin 220 lira 85'er kuruş, 8 bilen bin 771 kişi 130 lira 45'er kuruş, 7 bilen 18 bin 841 kişi 23 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 115 bin 593 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 192 bin 251 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Kayseri
'nin Melikgazi
, Samsun
'un İlkadım
, İstanbul
'un Kağıthane
ile Konya
'nın Selçuklu
ilçesinden yatırdığı belirlendi.
(Bitti)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:51 Kaynak: AA
70 Milyonluk Büyük İkramiyeyi Kazandı Ama Hala Parasını Almadı
CHP ile İYİ Parti Arasındaki Yerel Seçim İttifakında Anlaşılan Büyükşehir Sayısı 23'e Çıktı
Erdoğan - Trump Görüşmesiyle İlgili Beyaz Saray'dan Açıklama Geldi
Kuşadası Körfezi'nde 8 Saat İçerisinde 13 Deprem Meydana Geldi