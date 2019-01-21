Son Dakika Haberleri: On Numara Çekildi (2)

On Numara Çekildi (2)

1 saat önce

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 172 bin 846 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

On Numara Çekildi (2), System.String[]
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 172 bin 846 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 75 kişi 3 bin 73 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 621 kişi 142 lira 15'er kuruş, 7 bilen 17 bin 286 kişi 25 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 108 bin 926 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 202 bin 28 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Trabzon'un Ortahisar, Muğla'nın Ortaca, ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 304 bin 613 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 918 bin 539 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 512 bin 136 lira 28 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:45 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Güncel
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