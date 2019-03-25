Son Dakika Haberleri: On Numara Çekildi (2)

On Numara Çekildi (2)

1 saat önce

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 172 bin 581 lira 85'şer kuruş ikramiye kazandı.

On Numara Çekildi (2), System.String[]
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 172 bin 581 lira 85'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 86 kişi 2 bin 676 lira 35'er kuruş, 8 bilen bin 709 kişi 134 lira 75'er kuruş, 7 bilen 17 bin 177 kişi 25 lira 65'er kuruş, 6 bilen 104 bin 626 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 233 bin 145 kişi 2 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan 2 talihlinin de kuponlarını Ankara'nın Sincan ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 301 bin 81 lira 75 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 917 bin 127 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 511 bin 351 lira 50 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:15 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Ekonomi
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