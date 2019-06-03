On Numara çekildi (2)
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On Numara oyununun 878. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 158 bin 467'şer lira ikramiye kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:56 Kaynak: AA
On Numara oyununun 878. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 158 bin 467'şer lira ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 81 kişi 2 bin 608'er lira, 8 bilen 1 bin 623 kişi 130'ar lira, 7 bilen 16 bin 875 kişi 23 lira 85'er kuruş, 6 bilen 103 bin 35 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 43 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Bursa
'nın Gemlik
ve Mersin
'in Silifke
ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
Toplam 2 milyon 112 bin 889 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 842 bin 81 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 530 lira kuruş aktarıldı.
(Bitti)
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