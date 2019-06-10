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On Numara çekildi (2)

3 saat önce

On Numara oyununun 879. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi 109 bin 189 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

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On Numara oyununun 879. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi 109 bin 189 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 2 bin 274'er lira, 8 bilen 1 bin 779 kişi 123'er lira, 7 bilen 18 bin 137 kişi 23 lira 15'er kuruş, 6 bilen 110 bin 632 kişi 3 lira 95'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 941 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Tekirdağ'ın Malkara, Antalya'nın Manavgat ve İstanbul'un Pendik ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
Toplam 2 milyon 183 bin 786 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 870 bin 503 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 485 bin 285 lira 87 kuruş aktarıldı.
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:01 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresi, Ekonomi
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