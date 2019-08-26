Son Dakika Haberleri: On Numara çekildi (2)
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On Numara çekildi (2)

1 saat önce

On Numara oyununun 890. hafta çekilişinde 10 bilen 6 kişi, 57 bin 428 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

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On Numara oyununun 890. hafta çekilişinde 10 bilen 6 kişi, 57 bin 428 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 105 kişi 2 bin 188 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 983 kişi 115 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 237 kişi 21 lira 65'şer kuruş, 6 bilen 124 bin 56 kişi 3 lira 70'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 180 bin 554 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponlardan 2'sinin Adana'nın Seyhan, diğer 2'sinin Ankara'nın Altındağ ilçelerinden diğerlerinin de Denizli'nin Merkezefendi, Ankara'nın Çankaya ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 297 bin 123 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 915 bin 616 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 510 bin 471 lira 88 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:08 Kaynak: AA
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