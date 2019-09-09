Son Dakika Haberleri: On Numara çekildi (2)
Son Dakika Ekonomi Haber

On Numara çekildi (2)

1 saat önce

On Numara oyununun 892. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 254 bin 167 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

On Numara çekildi (2), System.String[]

On Numara oyununun 892. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 254 bin 167 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 4 bin 236 lira 50'şer lira, 8 bilen bin 956 kişi 173 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 704 kişi 24 lira 35'er kuruş, 6 bilen 121 bin 270 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 178 bin 408 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Bursa'nın Osmangazi ve İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'den İran'a 400 milyar dolarlık yatırım hamlesi
Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti Bakan Albayrak'ın toplantılara katılmadığı iddia edildi! Yeni kabinede yer almayacak mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 23:18:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: On Numara çekildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]