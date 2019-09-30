On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 895. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 260 bin 834 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 85 kişi 4 bin 92 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 893 kişi 183 lira 80'er kuruş, 7 bilen 19 bin 109 kişi 26'şar lira, 6 bilen 117 bin 894 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 198 bin 545 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Beykildüzü ile Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)