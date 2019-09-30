Son Dakika Haberleri: On Numara çekildi (2)
Son Dakika Ekonomi Haber

On Numara çekildi (2)

1 saat önce

On Numara oyununun 895. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 260 bin 834 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

On Numara çekildi (2), System.String[]

On Numara oyununun 895. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 260 bin 834 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 85 kişi 4 bin 92 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 893 kişi 183 lira 80'er kuruş, 7 bilen 19 bin 109 kişi 26'şar lira, 6 bilen 117 bin 894 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 198 bin 545 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Beykildüzü ile Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fıstık fiyatı altınla yarışıyor
Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya kadar düştü Paladyum bin 700 doları aşarak tarihi rekorunu kırdı Selman: İran'ı engellemek için gerekli adımlar atılmazsa petrol fiyatları görülmemiş seviyelere çıkar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 23:21:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: On Numara çekildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]