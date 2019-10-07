Son Dakika Haberleri: On Numara çekildi (2)
Son Dakika Ekonomi On Numara çekildi (2)

On Numara çekildi (2)

17 dakika önce

On Numara oyununun 896. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 180 bin 774 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

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On Numara oyununun 896. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 180 bin 774 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 103 kişi 3 bin 510 lira 75'er kuruş, 8 bilen 1902 kişi 190 lira 45'er kuruş, 7 bilen 19 bin 780 kişi 26 lira 5'er kuruş, 6 bilen 119 bin 619 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 214 bin 744 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Antalya'nın Alanya, İstanbul'un Beykoz ile Sakarya'nın Adapazarı ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:32 Kaynak: AA
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