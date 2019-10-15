Son Dakika Haberleri: On Numara çekildi (2)
Son Dakika Ekonomi On Numara çekildi (2)

On Numara çekildi (2)

1 saat önce

On Numara oyununun 897. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 268 bin 526 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

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On Numara oyununun 897. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 268 bin 526 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 3 bin 730 lira 25'er kuruş, 8 bilen 1829 kişi 196 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 18 bin 692 kişi 27 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 115 bin 236 kişi 4 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 217 bin 627 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Eskişehir'in Odunpazarı ve İstanbul'un Pendik ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:08 Kaynak: AA
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