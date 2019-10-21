Son Dakika Haberleri: On Numara çekildi (2)
Son Dakika Ekonomi On Numara çekildi (2)

On Numara çekildi (2)

17 dakika önce

On Numara oyununun 898. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 185 bin 581 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

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On Numara oyununun 898. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 185 bin 581 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 101 kişi 3 bin 674 lira 90'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 416 kişi 154'er lira, 7 bilen 24 bin 692 kişi 21 lira 45'er kuruş, 6 bilen 143 bin 578 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 203 bin 37 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Ümraniye, İzmir'in Bornova ve Konya'nın Selçuklu ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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