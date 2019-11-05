Son Dakika Haberleri: On Numara çekildi (2)
Son Dakika Güncel On Numara çekildi (2)

On Numara çekildi (2)

6 saat önce

On Numara oyununun 900. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 139 bin 318 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

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On Numara oyununun 900. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 139 bin 318 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 116 kişi 3 bin 203 lira 35'er kuruş, 8 bilen 2 bin kişi 186'şar lira, 7 bilen 19 bin 246 kişi 27 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 116 bin 691 kişi 4 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 259 bin 928 kişi 2 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Çankaya, Antalya'nın Serik, İzmir'in Karşıyaka ve Kahramanmaraş'ın Afşin ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:16 Kaynak: AA
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