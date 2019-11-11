Son Dakika Haberleri: On Numara çekildi (2)
Son Dakika Ekonomi On Numara çekildi (2)

On Numara çekildi (2)

6 saat önce

On Numara oyununun 901. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 192 bin 270 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

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On Numara oyununun 901. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 192 bin 270 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 116 kişi 3 bin 315 lira 70'er kuruş, 8 bilen 2 bin 200 kişi 175'er lira 25 kuruş, 7 bilen 22 bin 390 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 134 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 220 bin 790 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Maltepe, İzmir'in Ödemiş ve Konya'nın Akşehir ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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