Son Dakika Haberleri: On Numara çekildi (2)
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On Numara çekildi (2)

6 saat önce

On Numara oyununun 902. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 579 bin 956 lira 85 kuruş ikramiye kazandı.

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On Numara oyununun 902. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 579 bin 956 lira 85 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 99 kişi 3 bin 905 lira 85'er kuruş, 8 bilen 1933 kişi 200 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 20 bin 521 kişi 26 lira 95'er kuruş, 6 bilen 125 bin 862 kişi 4 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 222 bin 960 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Karabük merkezden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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