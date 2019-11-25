On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 903. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 573 bin 269 lira 90 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 100 kişi 3 bin 822 lira 15'er kuruş, 8 bilen 2 bin 5 kişi 190 lira 85'er kuruş, 7 bilen 20 bin 23 kişi 27 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 124 bin 26 kişi 4 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 231 bin 601 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)