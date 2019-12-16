On Numara çekildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi On Numara çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi

On Numara çekildi (2)

6 saat önce

On Numara oyununun 906. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 190 bin 496 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

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On Numara oyununun 906. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 190 bin 496 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 104 kişi 3 bin 663 lira 70'şer kuruş, 8 bilen bin 986 kişi 192 lira 25'er kuruş, 7 bilen 20 bin 158 kişi 26 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 126 bin 120 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 210 bin 5 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ordu'nun Fatsa ve İstanbul'un Maltepe ile Bağcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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