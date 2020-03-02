On Numara çekildi (2) - Son Dakika
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On Numara çekildi (2)

7 saat önce

On Numara oyununun 917. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 200 bin 424 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

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On Numara oyununun 917. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 200 bin 424 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 114 kişi 3 bin 516 lira 25'er kuruş, 8 bilen 2 bin 217 kişi 181 lira 5'er kuruş, 7 bilen 22 bin 212 kişi 25 lira 70'er kuruş, 6 bilen 135 bin 286 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 248 bin 275 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ağrı'nın Doğubayazıt, İstanbul'un Sultangazi ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:08 Kaynak: AA
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