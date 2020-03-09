On Numara çekildi (2) - Son Dakika
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On Numara çekildi (2)

29 dakika önce

On Numara oyununun 918. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 203 bin 562 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

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On Numara oyununun 918. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 203 bin 562 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 104 kişi 3 bin 915 lira 45'er kuruş, 8 bilen 2 bin 2 kişi 203 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 20 bin 474 kişi 28 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 127 bin 726 kişi 4 lira 80'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 258 bin 301 kişi 3 lira ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Antalya'nın Manavgat, İstanbul'un Fatih ve Van'ın İpekyolu ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:24 Kaynak: AA
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