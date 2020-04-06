On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 922. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 208 bin 592 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 81 kişi 3 bin 433 lira 80'er kuruş, 8 bilen 1509 kişi 184 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 621 kişi 25 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 96 bin 291 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 144 bin 237 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Eskişehir'in Odunpazarı ve İzmir'in Foça ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)